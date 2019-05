PAUTA DE GERAL - QUINTA-FEIRA, 30

MEIO AMBIENTE/CÓDIGO FLORESTAL/ALTERAÇÃO - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que irá insistir até o último momento para que o Senado vote a medida provisória que altera o Código Florestal e reduz a obrigação de proprietários rurais recuperarem áreas ambientais desmatadas. Os senadores, no entanto, fecharam acordo ontem para não votar a medida. Ela perde a validade na próxima segunda-feira, dia 3 de junho. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quinta-feira, 30, em discurso na Embrapa Territorial, em Campinas (SP), que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) deu na quarta-feira, 29, "um show de união e coesão, na votação da Medida Provisória 867 na Câmara dos Deputados. A MP altera o Código Florestal. Sem comentar a intenção do Senado de não votar a MP até a segunda-feira (3), quando ela perde a validade, a ministra, em seu pronunciamento, considerou o Código Florestal bom, mas defendeu ajustes na proposta.



PATINETE ELÉTRICO/SP - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 30, que a empresa Grow, que teve 557 patinetes apreendidos na quarta-feira, 29, estava operando ilegalmente e, por isso, teve os veículos recolhidos. "Nenhuma empresa está acima da lei. Não é porque é uma tecnologia nova que ela não precisa de regulamentação.



OPERAÇÃO MUSTELA/SUS/FILA/COBRANÇA - O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Públicodo Paraná cumpriu nesta quinta-feira, 30, quatro mandados de busca e apreensão na Operação Mustela. A investigação mira o envolvimento de agentes públicos e profissionais de saúde em um esquema que cobrava de pacientes para furar a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS).



GRIPE/VACINAÇÃO - Termina nesta sexta-feira, 31, o prazo previsto da campanha de vacinação contra gripe no País. O governo já sinalizou que vai estender a campanha. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas, até o dia 31. No entanto, até a última segunda-feira, 42,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas.



SUMMIT MOBILIDADE URBANA - Para o consultor Timothy Papandreou, que participou do projeto do carro autônomo do Google e atuou por cerca de 15 anos em agências governamentais de transporte em Los Angeles e São Francisco, nos Estados Unidos, os governos precisam começar um diálogo de colaboração com empresas de mobilidade e devem aplicar suas metas de eficiência em todos os modais, não apenas nos novos. Papandreou será um dos principais palestrantes do Summit Mobilidade Urbana 2019, evento que ocorre nesta quinta-feira, 30, em São Paulo.



SAÚDE/MAYARO/SP - O vírus do mayaro, doença com sintomas semelhantes aos da chikungunya e também transmitida por mosquitos, já circula no interior do Estado de São Paulo. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto detectaram anticorpos do vírus ao analisarem 5,6 mil amostras de doadores do banco de sangue de São Carlos.



SAÚDE/MÉDICOS CUBANOS/DIPLOMA/REVALIDAÇÃO - O Ministério da Saúde prepara uma medida provisória que deverá flexibilizar a revalidação do diploma para os médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o fim do acordo com Cuba, no ano passado. A estimativa do governo é que 2 mil profissionais estejam nessa situação.