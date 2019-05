Deslocamento de talude em Barão de Cocais foi de 2 metros desde fim de 2018

O descolamento do talude da mina de Gongo Soco da Vale, em Barão de Cocais, atingiu dois metros desde o fim do ano passado, conforme a Agência Nacional de Mineração (ANM).



A agência informou na tarde de hoje que a velocidade da movimentação do talude norte da mina tinha registrado um aumento para 24,6 centímetros por dia.



Nesta semana a Vale afirmou que não há elementos técnicos para afirmar que o eventual deslocamento de parte do talude poderia desencadear a ruptura da barragem. A mineradora destacou, ainda, que adotou "todas as medidas preventivas" para garantir a segurança dos moradores da região de Barão de Cocais.