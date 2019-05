Mega acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões; confira os números

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados (foto: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press )

Ninguém acertou os seis números do concursoda, sorteado na noite desta quarta-feira (29). De acordo com a Caixa, as dezenas foram: 02 - 06 - 27 - 37 - 44 - 47. O prêmio principal pode chegar ano próximo sábado.