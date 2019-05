Acumuladas, Mega-Sena e Quina distribuem mais de R$ 54 milhões nesta quarta

(foto: Agência Brasil )

A noite desta quarta-feira (29/5) premiará mais de R$ 54 milhões em prêmios de loterias. Acumulada, a Mega-Sena está em R$ 48 milhões, enquanto a Quina pagará um dos maiores montantes do ano: R$ 6 milhões.

E para os que desejarem tentar a sorte, também já estão abertas as apostas para a Quina de São João, com prêmio superior a R$ 100 milhões.

No caso da Mega, as seis dezenas do concurso 2.155 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo; e é aberto ao público.





De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render mais de R$ 178 mil por mês. Também é suficiente para comprar 16 apartamentos de luxo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50. A possibilidade de acertar é de uma em mais de 50 milhões. A aposta mais cara é de R$ 17.517,50, em 15 números. Neste caso, a possibilidade de acertar é de uma em 10 mil.

Já para a Quina, são 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 1,50. A probabilidade de acertar os cinco números é de uma em 24 milhões.

Quina de São João

As apostas para o sorteio da Quina de São João estão abertas desde o dia 13 deste mês. O sorteio será em 24 de junho.

No ano passado, o sortudo vencedor foi um morador de Águas Claras , que embolsou R$ 20,8 milhões em uma aposta simples de R$ 1,50.





Com informações da Agência Brasil