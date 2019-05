País tem 517,75 mi de hectares cadastrados no CAR, de 5,82 mi de imóveis rurais

O Brasil já inseriu no Cadastro Ambiental Rural (CAR) um total de 517,75 milhões de hectares, abrigados em 5,82 milhões de imóveis rurais. As informações constam no "Extrato Geral Brasil do CAR", divulgado nesta quarta-feira, 29, pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), vinculado ao Ministério da Agricultura. Os dados computam os cadastros feitos até abril deste ano.



Embora o prazo de preenchimento do CAR para fins de obtenção dos benefícios ligados à regularização ambiental tenha se encerrado em 31 de dezembro do ano passado, os cadastros sempre continuarão a ser feitos, em função da dinâmica das propriedades rurais do País, como compra, venda e divisão dos imóveis.



Em área cadastrada, a Região Norte lidera, com inserção de 145,15 milhões de hectares na base de dados do CAR, referentes a 750,63 mil imóveis. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 136,49 milhões de hectares cadastrados, pertencentes a 454,2 mil imóveis rurais. Em terceiro lugar, vem a Região Nordeste, com 84,91 milhões de hectares e 1,98 milhão de imóveis. Em quarto lugar, o Sudeste, com 71,93 milhões de hectares cadastrados de 1,25 milhão de propriedades rurais e, finalmente, a Região Sul, com 46,42 milhões de hectares e 1,35 milhão de propriedades.