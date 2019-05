Hospital de Barretos oferece exame gratuito para detectar câncer de pulmão

Em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, em 31 de maio, o Hospital de Amor (nome atual do Hospital de Câncer de Barretos) vai promover uma ação que disponibiliza exame radiológico para detectar câncer de pulmão. A doença, cuja causa principal é o tabagismo, foi responsável por 26.498 mortes em 2015, segundo o Instituto Nacional de Câncer.



O projeto ocorrerá, a princípio, apenas na cidade de Barretos, interior de São Paulo, nos dias 31 de maio e 1º de junho. Na ocasião, uma carreta inédita na América Latina equipada com aparelho radiológico de rastreamento de câncer de pulmão estará disponível para atendimento.



A novidade faz parte da expansão do programa de apoio antitabaco realizado pela instituição em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Barretos.



Para Rodrigo Sampaio Chiarantano, médico radiologista do Hospital de Amor, esse é um projeto revolucionário, visto que a tomografia computadorizada de baixa dose (rastreamento) para detecção de câncer de pulmão ainda é indisponível no Sistema Único de Saúde e na maior parte da rede privada de saúde do País.



"Por meio da unidade móvel, esse exame poderá chegar, em um futuro próximo, em diferentes lugares do País", afirma. Segundo os critérios estabelecidos pelo programa, estima-se que, apenas em Barretos, 3.376 indivíduos sejam elegíveis para o rastreamento.



O programa será realizado em Barretos com os fumantes atendidos pela unidade de saúde municipal que se enquadram nos critérios de maior risco para o câncer de pulmão. "A ideia em médio prazo é que o exame seja oferecido a toda a população da cidade. No longo prazo, o Hospital de Amor espera disponibilizar o programa aos municípios vizinhos e nas demais cidades com unidades da instituição, tais como em Campinas", conta o médico.



O critério para o rastreamento é que a pessoa seja fumante ou ex-fumante (neste caso, que tenha parado há menos de 15 anos), possua entre 55 e 75 anos e com o histórico de consumo maior ou igual a 30 anos-maço (número de anos que fumou multiplicado por quantos maços fumava por dia, resultando no número de anos-maço).



Além desse atendimento, haverá outros serviços como exercícios de ioga, avaliação da condição pulmonar, vacina contra gripe, informações sobre infecções sexualmente transmissíveis e medição de glicemia e pressão arterial.



Serviço

Rastreamento de câncer de pulmão



Data: 31 de maio e 1º de junho



Local: Praça Francisco Barretos, centro de Barretos



Horário: Das 8h às 16h







Programação de 1º de junho



Horário: Das 8h às 13h: realização do rastreamento de câncer de pulmão e tenda de divulgação do programa combate ao tabaco



Horário: 9h30 às 10h30: aulas de zumba



Horário: 11h às 12h: coral do Hospital de Amor