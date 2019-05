SP: trem expresso entre Luz e aeroporto passa a funcionar aos finais de semana

O serviço Expresso Aeroporto, trem direto entre as estações Luz e Aeroporto-Guarulhos, passa a operar também aos fins de semana e feriados a partir deste sábado, 25. De acordo com a CPTM, serão três horários por dia, em cada sentido. Os trens partem da estação Aeroporto-Guarulhos às 7h05, 12h05 e 17h05. Já as viagens da Estação da Luz acontecem às 8h, 13h e 18h.



O bilhete do Expresso Aeroporto custa R$ 8,60 e pode ser comprado nas bilheterias da estação Luz ou Aeroporto.



Lançado em outubro do ano passado, o serviço Expresso Aeroporto já oferecia viagens de segunda a sexta-feira. Os horários de partida durante a semana ocorrem às 9h, 11h, 13h, 15h e 21h, embarcando na estação Aeroporto-Guarulhos. Em relação à Luz, os trens saem às 10h, 12h, 14h, 16h e 22h. Ainda segundo a CPTM, o percurso é feito em cerca de 35 minutos e o passageiro economiza pelo menos 20 minutos de tempo em relação à viagem de carro.