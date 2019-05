Prefeitura anuncia reforma no Largo do Arouche

Com um ano de atraso e redução no projeto, a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem a reforma do Largo do Arouche, no centro. Previsto para ser restaurado, o Mercado das Flores foi retirado do projeto. A previsão de entrega da primeira etapa das obras é de quatro meses. A praça ganhará banheiros, bulevar, bebedouros, além de mais postes de iluminação e bancos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.