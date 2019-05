Sem conseguir matar pastor, atirador começou matança pelo pai do religioso

Ação da Taurus cai quase 5% com recuo do governo e veto de fuzil a cidadão comum

Ação da Taurus cai quase 5% com recuo do governo e veto de fuzil a cidadão comum

Polícia prende suspeito de ser mandante do assassinato da menina Vitória

Polícia prende suspeito de ser mandante do assassinato da menina Vitória