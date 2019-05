Açude danificado interdita escola

Um açude particular em Juquitiba, na Grande São Paulo, corre risco de romper. Após uma infiltração ser detectada no reservatório, a Defesa Civil recomendou a suspensão das aulas de uma escola estadual que está a 800 metros da barragem danificada.



A Estrada dos Pratas, que dá acesso à Rodovia Régis Bittencourt, também foi interditada, por causa da erosão no solo próximo do açude. Técnicos trabalham desde segunda-feira, 20, para drenar a água com bombas hidráulicas.



Não há previsão para o retorno das aulas, que dependerá do parecer técnico da Defesa Civil, e a Secretaria de Educação não descarta realocar alunos em outras unidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.