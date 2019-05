Chacina deixa 6 mortos na região metropolitana de Salvador

Seis pessoas foram mortas, entre elas dois adolescentes de 12 e 15 anos, em uma chacina na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador (BA) na noite deste sábado, 18.



Segundo a Polícia Civil, sete pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo por volta das 19h30, na Rua Boca da Mata, bairro do Portão. A única vítima que conseguiu se salvar segue internada no Hospital Menandro de Faria.



A polícia ainda não tem detalhes sobre o crime, mas trabalha com a hipótese de que tenha sido motivado por disputa de território entre facções criminosas rivais, que atuam naquela região.



Conforme a delegada Quitéria Maria, responsável pelas investigações, as vítimas estavam conversando em frente de uma residência quando foram alvejadas por homens que passaram em um veículo branco, modelo Siena. O carro teria parado no meio da rua, quando foram efetuados os disparos, em seguida partiu em velocidade, no sentido Salvador.



Os mortos são Raimunda Jesus dos Santos, 35 anos; Rogério Oliveira da Silva, 36; Guilherme Gomes da Silva, 19 anos; Arthur Silva de Jesus Moreira, 23, um adolescente identificado pelas iniciais P.F. dos S., 15; e a menor R.S., 12. Três das vítimas - Guilherme, Raimunda e a menina de 12 anos - eram da mesma família.



Ainda conforme a delegada, tanto na frente da casa quanto em alguns imóveis foram observadas marcas dos tiros, o que deixou os moradores da região amedrontados e receosos de falar sobre o crime.