Criança morre atropelada durante perseguição policial na zona leste

Um menino de 5 anos morreu após ser atropelado durante uma perseguição policial neste sábado, 20, no bairro do Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Leandro dos Santos estava com a mãe, Thayane dos Santos Silva, de 26 anos, quando o acidente aconteceu. Eles foram levados para o Hospital Santa Marcelina, também na zona leste, mas a criança não resistiu aos ferimentos. Thayane está internada em estado grave. A polícia investiga o caso.



Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), três homens armados com fuzil e pistolas roubaram um estabelecimento comercial na Rua Miguel Bastos Soares e foram seguidos por policiais militares.



Durante a perseguição, as vítimas foram atropeladas e a viatura bateu em um poste. A pasta não informou se foi o veículo policial que atingiu mãe e filho.



Os policiais também precisaram de atendimento médico em hospitais.



"Todas as testemunhas e vítimas do roubo foram ouvidas. Até o momento não foram encontradas testemunhas do acidente envolvendo os PMs e as duas vítimas", informou a SSP.



O caso foi registrado no 69° DP (Teotonio Vilela) e está sendo investigado pelo 41° DP (Vila Rica). Um inquérito também foi instaurado pela Polícia Militar.