Bauru chega a 12 mil casos e lidera ranking da dengue no País

A Secretaria de Saúde municipal confirmou 2.154 novos casos de dengue, em Bauru, na região noroeste paulista. Com 12,3 mil resultados positivos neste ano, a cidade lidera o ranking nacional em número de casos, segundo o Ministério da Saúde. Foram confirmadas 12 mortes e há outros oito óbitos em investigação.



Desde janeiro, a cidade de 364,5 mil habitantes está em situação de emergência devido à epidemia de dengue. Os números deste ano são maiores que o do surto epidêmico de 2015, quando a cidade teve 8,5 mil casos e seis mortes.



A família do motorista de aplicativo Irineu José da Costa, de 48 anos, morador do bairro Bela Vista, passou a usar repelente depois que a filha dele, de 22 anos, teve dengue. Outro filho, de 16 anos, apresentou sintomas, mas a doença foi descartada. "Em quase todas as casas do bairro alguém ficou doente. Tivemos a morte de um vizinho em fevereiro, depois que ele pegou dengue", contou Irineu.



A divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria iniciaria nesta quarta-feira, 17, um novo ciclo de nebulização noturna em 28 áreas definidas nas regiões norte e noroeste de Bauru.



Em Ribeirão Preto, na região norte do Estado, foram confirmados 1.443 casos positivos de dengue, dez vezes mais que os 152 do mesmo período do ano passado. Há ainda 1.072 casos suspeitos. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, houve queda no número de notificações por dengue em abril, o que pode indicar que a incidência está diminuindo. O boletim epidemiológico confirmou um caso de chikungunya entre 51 pacientes com sintomas.



Em Araraquara, na mesma região, a prefeitura retirou 36 toneladas de lixo e entulho de uma casa abandonada, no Jardim Brasil, que poderiam estar servindo como criadouro do mosquito Aedes aegypti. O material encheu vários caminhões. O proprietário será multado e terá de pagar o custo da limpeza. A cidade está em situação de epidemia pela dengue, com 7.493 casos confirmados e cinco mortes.