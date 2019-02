General Santos Cruz recebe entidades para discutir Segurança Pública

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, general Carlos Alberto Santos Cruz, recebe nesta quinta-feira, 14, às 15h, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz e o Instituto Igarapé. As entidades vão levar ao governo a agenda "Segurança Pública é Solução".



Este é o primeiro encontro entre o Governo Bolsonaro e a sociedade civil para tratar de segurança pública. O foco da conversa é governança e coordenação de esforços entre as instituições que compõem o sistema de segurança nacional.



O Fórum, o Sou da Paz e o Igarapé também pediram audiência com o ministro da Justiça Sérgio Moro para discutir o plano anticrime do ex-juiz federal. Moro informou que receberá os três representantes em breve.



A proposta de Moro criminaliza o caixa 2 nas campanhas eleitorais e endurece penas para crime organizado e corrupção. O projeto estabelece mudanças em 12 leis e nos códigos Penal e de Execução Penal.