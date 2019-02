Polícia Civil do Rio realiza operação para tentar prender milicianos

A Polícia Civil do Rio realiza operação na manhã desta quinta-feira, 14, com o objetivo de cumprir 20 de mandados de prisão contra milicianos que atuam no Rio e na Baixada Fluminense. Dentre os procurados estão Wellington da Silva Braga, o Ecko, e seu irmão Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho. Eles são apontados como líderes do grupo conhecido como "Liga da Justiça", considerada a maior milícia do Rio de Janeiro.



Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), as investigações apontaram que Zinho era o responsável por lavar dinheiro para a organização. Os policiais conseguiram identificar que alguns membros da quadrilha adquiriram imóveis utilizando dinheiro proveniente de crime.



O Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, que comanda a operação desta quinta-feira, conseguiu na Justiça o sequestro e o bloqueio de aproximadamente R$ 4 milhões em imóveis de alto padrão comprados pelo bando. Além dos mandados de prisão, foram expedidos 18 de busca e apreensão.



A operação conta com apoio do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do Batalhão de Cães (BAC).