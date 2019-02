Banco do Brasil prorroga por um ano vencimento de operações rurais em Brumadinho

O Banco do Brasil aprovou medida emergencial que permite prorrogar por um ano o vencimento de operações de crédito rural dos produtores de Brumadinho (MG). Em nota, a instituição diz que foram contemplados produtores e cooperativas com empreendimentos na cidade que possuam operações vencidas ou a vencer entre 25 de janeiro e 31 de dezembro deste ano.



Para as operações de custeio, além da carência de doze meses, os produtores poderão dividir o saldo em três parcelas anuais.



Ainda conforme o BB, a carteira de crédito rural do banco em Brumadinho é composta, em sua maioria, por agricultores familiares.



São 174 clientes que mantém R$ 5,3 milhões em operações de crédito.