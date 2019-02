GSI confirma que evento da Igreja Católica preocupa governo

Em nota divulgada na noite deste domingo, 10, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) confirma que existe "preocupação (...) com alguns pontos da pauta do Sínodo sobre a Amazônia que ocorrerá no Vaticano, em outubro deste ano". O jornal O Estado de S.Paulo revelou, na edição deste domingo, que o governo acompanha as discussões para o evento que irá abordar temas considerados como uma "pauta da esquerda", como desmatamento, indígenas e quilombolas.



Na nota de esclarecimento, o GSI, comandado pelo general Augusto Heleno, confirma que "parte dos temas do referido evento tratam de aspectos que afetam, de certa forma, a soberania nacional. Por isso, reiteramos o entendimento do GSI de que cabe ao Brasil cuidar da Amazônia Brasileira".



O GSI observa na nota que nesse movimento do governo, "não há críticas genéricas à Igreja Católica" e afirma que "a Igreja Católica não é objeto de qualquer tipo de ação por parte da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) que, conforme a legislação vigente, acompanha cenários que possam comprometer a segurança da sociedade e do estado brasileiro".





A seguir, a íntegra da nota:



Nota de Esclarecimento



Em relação à matéria publicada hoje no Jornal O Estado de São Paulo com o título "Planalto vê Igreja Católica como potencial opositora", informamos o seguinte:



1. A Igreja Católica não é objeto de qualquer tipo de ação por parte da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) que, conforme a legislação vigente, acompanha cenários que possam comprometer a segurança da sociedade e do estado brasileiro;



2. Não há críticas genéricas à Igreja Católica. Existe a preocupação funcional do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional com alguns pontos da pauta do Sínodo sobre a Amazônia que ocorrerá no Vaticano, em outubro deste ano;



3. Parte dos temas do referido evento tratam de aspectos que afetam, de certa forma, a soberania nacional. Por isso, reiteramos o entendimento do GSI de que cabe ao Brasil cuidar da Amazônia Brasileira.



Brasília, DF, 10 de Fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Ass Com GSI