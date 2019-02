Pista central da Marginal Tietê é bloqueada para obra da Sabesp

A pista central da Marginal Tietê foi interditada, no sentido Castelo Branco, entre a Ponte das Bandeiras e o Sambódromo do Anhembi no início da madrugada deste sábado, 9. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há previsão para liberação do trânsito no trecho.



O bloqueio foi provocado por uma obra emergencial da Sabesp para reparar uma tubulação de esgoto que se rompeu no canteiro que separa as pistas expressa e central da Marginal. Após o rompimento, o canteiro sofreu um afundamento.



A interdição impede que os motoristas acessem a pista central na entrada a 50 metros depois da Ponte das Bandeiras. É possível entrar na via apenas no próximo acesso no sentido Castelo Branco, na altura do Sambódromo do Anhembi.



Segundo a CET, não existe uma previsão de quando a obra será finalizada pelos funcionários da Sabesp e a tendência é que o trecho siga interditado no início da manhã deste sábado.