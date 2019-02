Escolas municipais de SP terão cardápio sustentável com receitas vegetarianas

A Secretaria Municipal de Educação instituiu no começo deste ano letivo, que teve início no dia 4 de fevereiro, um cardápio sustentável que será implementado progressivamente nas unidades de ensino da capital.



Com ingredientes vegetarianos, a iniciativa foi feita em parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e conta com a ajuda da chefe de cozinha Bela Gil, que colaborou na seleção das comidas.



O projeto contempla seis receitas: lentilhesa, preparo básico de proteína de soja, e quatro tipos de bolinhos (feijão preto, grão de bico, ervilha partida e de proteína de soja). .



Segundo o ex-Secretário Municipal de Educação, Alexandre Schneider, recentemente demitido por Bruno Covas, essa política pública permite uma alimentação escolar de mais qualidade, variedade e sustentabilidade ambiental, além de ajudar na educação.



"Esse projeto possibilita uma série de aprendizagens aos bebês, crianças, jovens e adultos matriculados", afirma Schneider na cartilha publicada pela SVB.



As escolas públicas do município preparam mais de dois milhões de refeições diárias para, segundo a Secretaria Municipal de Educação, atender às necessidades nutricionais dos alunos.



