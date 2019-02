Prefeito de Vitória diz que interditou unidade da Vale por jogar rejeitos no mar

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, disse que a prefeitura determinou a interdição de parte do sistema de tratamento de efluentes da Unidade Tubarão da Vale após a empresa não responder a notificações e "multas milionárias" - e permitir, segundo ele, que poluentes sejam despejados no mar.



Em vídeo divulgado no Facebook, Rezende afirma que a prefeitura aplicou multa de R$ 35 milhões à mineradora.



"Desde o ano passado, a Vale tem usado uma bacia que utiliza para recolher rejeitos, com líquido contendo carvão, minério, calcário e terra, que está transbordando e indo para o mar", destacou o secretário de meio ambiente de Vitória, Luiz Emanuel, acrescentando que outras multas milionárias já foram aplicadas contra a mineradora.



Segundo o procurador-geral de Vitória, Rubens Jesus, foi preciso adotar práticas mais duras "para coibir esse descaso com o meio ambiente".