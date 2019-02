Ponte desmorona na BR-364 e fecha único acesso a três Estados do Norte

Parte de uma ponte sobre o Córrego Andirá, no km 464 da BR-364, desmoronou interrompendo o tráfego de veículos no município de Cacaulândia, em Rondônia, na noite de quarta-feira, 6. A via é o único acesso por terra dos Estados de Rondônia, Acre e Amazonas ao Mato Grosso e a outras regiões do País.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o desmoronamento aconteceu após intensas chuvas na região e abriu um buraco de 9 metros. Não houve feridos, pois ninguém passava pelo local no momento do desabamento. A PRF pediu que empresas de ônibus suspendam viagens programadas, pois não há rotas alternativas seguras para atravessar esse trecho da rodovia.



O Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) buscam a melhor solução para fazer o reparo na pista. Na tarde desta quinta, o DNIT começou a fazer um conserto na ponte usando pedras, sem previsão de liberação da rodovia. Um congestionamento se formou em ambos os lados da ponte.