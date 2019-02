Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta quinta-feira, 7, a lista de aprovados no vestibular e na modalidade que usa os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). A lista pode ser consultada no site da Comvest: https://www.comvest.unicamp.br/



Segundo a Unicamp, os candidatos que concorrem nas duas modalidades (Vestibular Unicamp 2019 e Enem-Unicamp 2019), ao serem convocados em uma delas e realizarem a matrícula, ficam excluídos do outro processo de seleção.



Já os estudantes aprovados em ambas as modalidades devem optar por apenas um dos cursos. Ao escolher e fazer a matrícula, ficam excluído das demais modalidades de ingresso.



Os estudantes convocados deverão fazer a matrícula não presencial, entre as 9 horas do dia 11 de fevereiro e as 18 horas do dia 12 de fevereiro, exclusivamente pela internet, na página da Comvest. O aluno aprovado deverá utilizar seu número de inscrição e senha.



Todos os candidatos que fizeram a matrícula não presencial ainda terão de fazer a matrícula presencial no dia 18 de fevereiro, das 9 às 12 horas.



Vagas e modalidades



Neste ano, a Unicamp oferece 2.589 vagas em 69 cursos de graduação pelo vestibular próprio e outras 645 vagas pela modalidade Enem-Unicamp.



A universidade também abriu vagas exclusivas para medalhistas em olimpíadas de conhecimento e aplicou, pela primeira vez, seu primeiro vestibular indígena.