Tempestade deixa três mortos na cidade do Rio de Janeiro

Agentes da Prefeitura do Rio percorremo Bairro de Botafogo, que teve vias inundadas, enquanto moradora se protege em cima de banco do ponto de ônibus (foto: AFP / Mauro Pimentel )

As fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro na noite dessa quarta-feira (6) deixaram pelo menos três mortos. Em Guaratiba, na zona oeste, uma casa desabou, matando duas pessoas e deixando dois feridos. Já na comunidade da Rocinha, na zona sul, um deslizamento de terra matou uma pessoa.



Ainda na Rocinha, um vídeo gravado mostra um homem sendo levado pela enxurrada, durante o temporal. Segundo testemunhas do episódio, esse rapaz foi socorrido e passa bem.





Próximo dali, no morro do Vidigal, as chuvas provocaram deslizamentos de terra que atingiram dois ônibus na zona sul. Os veículos foram atingidos em dois pontos diferentes por terras e árvores, na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado.





Dentro de um dos ônibus, que foi esmagado por uma árvore e onde os bombeiros ainda não conseguiram entrar, acredita-se haver dois passageiros, de acordo com o prefeito Marcelo Crivella. Em outro ponto, a pista da ciclovia Tim Maia foi derrubada e caiu no mar.