Presidente da Vale participa de reunião com Toffoli

O presidente da Vale, Fábio Schvartsman, participará da reunião logo mais, às 18h30, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, para tratar do rompimento da barragem em Brumadinho (MG).



Inicialmente, a agenda do presidente do STF previa que o encontro seria apenas com o diretor jurídico da Vale, Alexandre D'Ambrosio, e o advogado Sergio Bermudes. Em uma atualização, foi incluído o nome do presidente da empresa e do advogado Fabiano Robalinho. A reunião será no gabinete da presidência do STF.