Em SP, 90 mil têm reajuste de até 50% no IPTU

Embora tenha determinado um reajuste de 3,5% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São Paulo para 2019, a Prefeitura enviou boletos com reajuste de até 50% no imposto neste ano para cerca de 90 mil contribuintes. Segundo o Município, os valores estão corretos.



Um deles é a gerente de controladoria Paula Sylvestre, de 35 anos, que levou um susto com a conta. Locatária de um apartamento na Aclimação, na região central, ela viu a cobrança de um ano para outro subir cerca de R$ 800. "Combinei com o dono do imóvel que pagarei o valor antigo, enquanto ele procura a Prefeitura e vê o que está acontecendo", diz.



Outro contribuinte ouvido pela reportagem nem procurou a Prefeitura: registrou queixa no Ministério Público Estadual, que foi distribuída à Promotoria do Patrimônio Público e Social, que pode abrir procedimento de investigação, se achar necessário.



Esses aumentos, diz a gestão Bruno Covas (PSDB), terão de ser pagos. Por nota, a Secretaria Municipal da Fazenda informou que imóveis com o valor venal de até R$ 320 mil têm desconto no IPTU. Esse é o valor de cadastro do imóvel, sempre menor do que valor real. Com a correção de 3,5% este ano, um total de 2,5% dos imóveis extrapolou esse teto - e perdeu o desconto. Assim, tiveram de pagar o imposto, que é de 1% do valor venal. Imóveis que sofreram reformas também poderão ter IPTU mais caro neste ano, diz a nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.