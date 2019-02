Maia: Se governo tivesse interferido na votação, resultado seria outro

Reeleito presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) teceu ironias à articulação do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, contra a sua candidatura. "Se o governo tivesse interferido na votação, o resultado seria outro", disse Maia, que saiu vitorioso com 334 votos.



O presidente da Câmara reafirmou também que é difícil se obter 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Esse é o quórum necessário para aprovar uma mudança constitucional, em dois turnos.



No entanto, Maia ressaltou que o apoio dos governadores pode ajudar na aprovação. "Se podemos usar os governadores para ajudar, por que não?", afirmou.