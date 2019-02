Governo estabelece prazos para realização de vistorias em barragens

O porta-voz do Planalto, general Otávio Rêgo Barros, informou que o Ministério de Desenvolvimento Regional, por meio do ministro Gustavo Canuto, anunciou que as vistorias às barragens de mineração deverão ser concluídas neste semestre. O general se referia às primeiras vistorias das 205 barragens que são consideradas com risco e que terão suas inspeções priorizadas para ocorrer até o mês de junho, por serem construções com modelos de construção a montante, semelhantes às de Mariana e Brumadinho. Até o final do ano, o governo quer fiscalizar as 3386 barragens que estão sendo consideradas com problemas. "Os órgãos fiscalizadores já foram informados sobre o novo prazo", disse o porta-voz. Os prazos foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).



O governo esclareceu ainda que, por meio de ofício, também foi solicitado às entidades a apresentação das demandas de pessoal para realizarem as respectivas vistorias. O Planalto quer evitar que os prazos não sejam cumpridos por não haver quantidade de pessoas suficiente para a execução das vistorias nos períodos indicados. As instituições têm até a próxima semana para enviar as informações ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) sobre os cronogramas de execução das tarefas.