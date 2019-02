Bombeiros irão lançar flores sobre Brumadinho em homenagem às vítimas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais irá prestar uma homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho nesta sexta-feira, dia 1º. Um helicóptero irá lançar flores sobre a região do desastre, ocorrido há uma semana, no dia 25 de janeiro.



De acordo com o porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara, interessados em ajudar podem doar flores ao Batalhão Militar de Minas Gerais, na Rua Líder, nº 84, bairro Aeroporto, em Belo Horizonte. As doações podem ser entregues até as 11h30 desta sexta-feira.



Até a manhã desta sexta-feira, segundo a corporação, o rompimento da barragem deixou 110 mortos - 71 deles identificados - e 238 desaparecidos.