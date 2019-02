Vale contrata escritório de advocacia para avaliar causas de desastre

A Vale contratou o escritório de advocacia Skadden, Arps, Slate, Meagher e Flom LLP para auxiliar nas investigações sobre as causas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Segundo a mineradora, o escritório vai selecionar peritos e trabalhar com eles na apuração.



"O escritório prestará assessoria à Vale em várias questões legais decorrentes do rompimento da Barragem I, incluindo em relação a certas medidas que a companhia pode tomar em resposta ao rompimento", diz a Vale em comunicado. Segundo a companhia, a comunicação com a Skadden e os trabalhos dos peritos serão protegidos pelo privilégio da relação advogado e cliente, exceto se a Vale dispensar esse privilégio, ou se as autoridades brasileiras apreenderem os registros da mineradora.