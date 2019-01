Homem morre após teto de estacionamento no centro de SP desabar durante chuva

Um homem morreu durante a chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira, 30. Leandro Soares Ramos, de 32 anos, estava dentro de um automóvel em um estacionamento em Santa Cecília, na região central da capital paulista.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a forte chuva fez com que o teto do estacionamento, localizado na Alameda Ribeiro da Silva, desabasse atingindo dois veículos. Ramos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Canta, também no centro, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte suspeita (morte acidental) no 2º DP, no Bom Retiro.



Estragos



Por causa da chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) chegou a decretar estado de atenção nas regiões norte, leste, oeste, central e nas Marginais do Pinheiros e do Tietê. Entre as 16h e as 17h desta quarta foi registrada queda de granizo no Horto Florestal e nos distritos de Santana e Tucuruvi, na zona norte, e na Sé e no Anhangabaú, no centro.



Foram registradas, ainda, fortes rajadas de vento que chegaram a 96,3 km/h no aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, às 17h. No local, o teto do hangar privado Marte Updates caiu sobre algumas aeronaves, mas o incidente não deixou feridos.



O Corpo de Bombeiros divulgou que, das 17h05 às 17h48, foi acionado para 68 casos de quedas de árvores, nove desmoronamentos e 13 alagamentos.