Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 25 milhões neste sábado

(foto: Caixa/Reprodução)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2120 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (30). De acordo com a Caixa, os números sorteados foram 13 - 20 - 24 - 25 - 38 - 41. A expectativa é de que o prêmio chega a R$ 25 milhões no sorteio marcado para o próximo sábado (02).