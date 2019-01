Bolsonaro conversou com Lorenzoni, responsável por gabinete de Brumadinho

Após passar por uma cirurgia de sete horas, o presidente Jair Bolsonaro conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ainda na segunda-feira, 28. Em Brasília, Lorenzoni coordena as ações do gabinete de crise instalado após o rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG). Além disso, o chefe da Casa Civil é o responsável pela coordenação ministerial no governo.



Até o momento, o contato de Bolsonaro está restrito a familiares e assessores mais próximos devido à recomendação médica de repouso. Ainda não há previsão de o ministro viajar à capital paulista para despachar com Bolsonaro, conforme a assessoria de imprensa da Casa Civil.