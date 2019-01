Com tecnologia de Israel, chances de encontrar sobreviventes aumenta, diz Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que o Exército de Israel inicia nesta segunda-feira, 28, suas atividades na ajuda da busca de vítimas do rompimento de três barragens em Brumadinho.



"Com a tecnologia deles vamos, aumentar em muito as chances de encontrar novos sobreviventes", disse o governador mineiro, em rápido pronunciamento pela manhã em Brumadinho, transmitido pela GloboNews.



Zema esclareceu que, no momento, a coleta de donativos não é prioridade do governo. "A nossa grande preocupação é a busca dos sobreviventes e vítimas", disse. Foram contabilizados até a noite de Domingo (27) pelo menos 305 desaparecidos e 58 mortos.