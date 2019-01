Comitiva de Jair Bolsonaro chega ao hospital Albert Einstein

A comitiva com o presidente Jair Bolsonaro acaba de chegar ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se submeter a uma cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, acoplada em seu corpo após facada que levou em Juiz de Fora (MG), em setembro do ano passado.



Hoje Bolsonaro fará os exames pré operatórios. A cirurgia está programada para ocorrer às seis desta segunda-feira, 28, e deve durar cerca de quatro horas. O hospital preparou uma ala especial de onde ele poderá fazer despachos.



A comitiva do presidente, composta por sua ambulância, mais duas ambulâncias, sete carros e três vans, entrou pela garagem do hospital e não falou com a imprensa.