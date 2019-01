Ônibus soterrado com funcionários da Vale ainda não foi retirado da lama

O ônibus encontrado soterrado na lama, em Brumadinho, ainda não foi retirado. A informação é que é necessário um maquinário específico. Os bombeiros suspeitam que tenha mais pessoas sem vida no veículo.



No total, 81 famílias estão desabrigadas, segundo o número oficial da Defesa Civil. O Governo de Minas fala em 34 corpos retirados até ontem. Uma nova atualização está prevista para ocorrer às 10 horas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o espaço aéreo da região afetada pelo rompimento da barragem 1, em Brumadinho, Minas Gerais, está fechado a partir de hoje para aeronaves em geral por determinação da aeronáutica.