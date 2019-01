Ônibus atropela 28 ciclistas na Bandeirantes; dois morrem

Um ônibus atropelou um grupo com 28 ciclistas, na manhã deste sábado, 26, na Rodovia dos Bandeirantes, em Pirituba, na zona noroeste de São Paulo. Dois ciclistas - um homem e uma mulher - morreram no local. Outros quatro ficaram feridos, um deles em estado grave, segundo a concessionária CCR AutoBan.



O acidente aconteceu no km 17,5, sentido da capital, já próximo ao acesso às Marginais Tietê e Pinheiros. O grupo de amigos, que costuma se reunir para pedalar aos fins de semana, retornava para São Paulo quando foi atingido.



Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista alegou que uma parte do grupo, que pedalava no acostamento, teria invadido a faixa de rolamento. Já os ciclistas disseram ter sido o ônibus que invadiu o acostamento. O motorista não apresentava sinais de embriaguez, mas passaria por exames.



As cinco faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento às vítimas. Um helicóptero Águia, da PM, desceu na pista para socorrer um ciclista gravemente ferido, que foi levado ao Hospital das Clínicas, na área central da capital paulista.



Outro ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Taipas, na zona norte de São Paulo. Dois outros ciclistas com ferimentos leves dispensaram o atendimento do Corpo de Bombeiros e foram levados para hospitais particulares. Peritos do Instituto de Criminalística da capital fizeram perícia no local. O ônibus também passaria por inspeção.



A rodovia foi liberada ao tráfego aos poucos, e às 15 horas estava livre. Apenas o acostamento permanecia bloqueado, por causa da perícia realizada no coletivo.