Número de mortes em Brumadinho sobe para 34

O número de mortes confirmadas até por volta das 17h45 deste sábado, 26, em Brumadinho (MG), onde ocorreu na sexta-feira (25) a ruptura de uma barragem da Vale, chega a 34, segundo informou o Corpo de Bombeiros. De acordo com o novo balanço, já foram identificados 81 desabrigados. Além disso, 23 pessoas estão hospitalizadas. Centenas de pessoas estão desaparecidas.



O novo balanço faz com que o desastre de Brumadinho supere oficialmente em número de mortes a tragédia ocorrida em 2015 na cidade de Mariana (MG). Na época, a enxurrada de lama decorrente da ruptura da Barragem do Fundão resultou na morte de 19 pessoas.



Desde sexta, o comitê criado pelo governo federal para acompanhar o caso já trabalhava com a expectativa de que a tragédia humana decorrente da ruptura da barragem da Vale superasse o episódio de três anos atrás.