Israel já tem avião pronto com equipamentos para ajudar vítimas em Minas

O governo de Israel já tem preparado um avião para trazer suprimentos e equipamentos para ajudar as vítimas da barragem da Vale que rompeu em Brumadinho (MG) nesta sexta-feira, 25, informa a Globo News. Segundo a reportagem, a aeronave vai contar com equipe médica, detectores de ecos e sonares, usados em situações de desabamentos e rupturas grandes.



Além disso, a reportagem informou que Israel vai enviar também engenheiros, que vão avaliar outras barragens e identificar se novas rupturas na região podem vir a acontecer.



Segundo o governo de Israel, uma outra reunião deve ser feita com o governo brasileiro para acertar os detalhes do processo, inclusive a data que esse avião deve chegar em território brasileiro.