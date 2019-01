Acionista da Vale, Previ lamenta tragédia em Brumadinho

Acionista da Vale, a Previ emitiu nota neste sábado, 26, em que lamenta o rompimento da barragem em Brumadinho e afirma estar atenta para que a companhia preste todo o suporte necessário aos atingidos.



"A Previ, assim como toda a sociedade brasileira, está profundamente sensibilizada com o acidente de Brumadinho e solidária com as vítimas e familiares", diz o texto do fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil. "Como acionistas da Vale, estamos nos certificando de que a companhia está dando todo o suporte possível para os atingidos, bem como adotará providências para apurar os motivos do acidente."