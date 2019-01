Desabrigados em Brumadinho passam a noite em hotéis

Os desabrigados pelo rompimento da barragem na Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, vão passar a noite em hotéis disponibilizados pela Vale, que operava o complexo. A informação foi confirmada pelo Coronel Evandro Geraldo Ferreira Borges, chefe do gabinete militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil em MInas Gerais.



Além da hospedagem, a Vale está disponibilizando alimentação para os afetados. Informações sobre o acidente, desaparecidos e sobreviventes estão sendo divulgadas para a população local na Estação de Conhecimento deBrumadinho, onde foi montado um centro de atendimento de vítimas.



De acordo com o Coronel da PMMG, as dimensões do acidente são menores do que as da tragédia de 2015 em Mariana, mas o número de vítimas deve ser maior. "Segundo a própria empresa são 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Uma barragem vazou e levou junto outras duas, somando esse volume", destacou ele.



A Defesa Civil também desmentiu o boato de que a tragédia afeta o abastecimento de água em Belo Horizonte. "Não há nenhum prejuízo para o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. A Copasa fez todo procedimento para que o abastecimento de água que era pautado na bacia do Paraopeba fosse desviado para a bacia do Rio Manso", esclareceu Borges.



Doações para as vítimas da tragédia já podem ser feitas, mas o Coronel destaca para que apenas alimentos não-perecíveis, roupas e material de limpeza sejam doados, e apenas nos postos autorizados, que são: 18 º batalhão da Polícia Militar em Contagem; 2º Batalhão de Bombeiros Militares em Contagem; 66º Batalhão de Polícia Militar em Betim; 5º Batalhão de Polícia Militar em Belo Horizonte, no Bairro da Gameleira; E a quadra de esportes de Brumadinho.