Chega a 5 número de vítimas de rompimento atendidas pelo Hospital João XXIII

Por volta das 19h, o Hospital João XXXIII, de Belo Horizonte, atualizou o número de vítimas que deram entrada na unidade. Até o momento, cinco pessoas passam por avaliação médica e fazem exames. As vítimas são 3 mulheres (15, 22 e 43 anos) e 2 homens (ambos com 55 anos). O quadro é considerado estável e todos estão conscientes.



O secretário municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, Daniel Hilário, disse ao Estadão/Broadcast Político que a mineradora Vale "não quer passar a relação dos funcionários que trabalhavam na área no momento em que a barragem se rompeu". Hilário ainda falou que a empresa não quer dar a informação nem ao prefeito do município, Nenen da Asa (PV).