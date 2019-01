Ministério da Saúde reserva 150 leitos para vítimas de rompimento da barragem

O Ministério da Saúde afirmou que todas as equipes do Samu que atuam na região afetada pelo rompimento da barragem de Brumadinho (MG) estão mobilizadas para atendimento de vítimas e 150 leitos de hospitais foram colocados à disposição.



Equipes foram mobilizadas para dimensionar a necessidade de suprimentos, abrigos e atendimento para população afetada. A pasta informou que, numa segunda etapa, a equipe de Vigilância em Saúde vai monitorar a contaminação dos recursos hídricos, principalmente o do Rio Paraopeba, que abastece as cidades da região.