Barragem de Brumadinho era considerada de 'baixo risco' pelo governo

A barragem de Brumadinho (MG), controlada pela Vale, está classificada pela Agência Nacional de Mineração (AMN) como uma estrutura de "baixo risco". A categoria refere-se à possibilidade de haver algum desastre e rompimento da estrutura.



Por outro lado, segundo informações do Cadastro Anual de Barragens, o dano potencial que seu rompimento poderia causar é classificado como alto. A barragem da Vale está localizada em um complexo de minas e barragens de rejeitos. A Vale detém outras estruturas para armazenamento de materiais no mesmo local.



Nesta sexta-feira, 25, a barragem 1 da Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu. Segundo a empresa, a área administrativa da empresa foi atingida com funcionários e, portanto, pode haver vítimas. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco. Por enquanto, duas mulheres foram socorridas e encaminhadas ao hospital.