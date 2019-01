Chuva forte provoca alagamentos na cidade de São Paulo

O temporal que atinge São Paulo na tarde desta quinta-feira, 24, deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos. No Butantã, na zona oeste, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) comunicou estado de alerta por iminência de transbordamento do Córrego Itaim. À tarde, a capital também registrou trânsito acima da média.



Segundo informações do CGE, foram registrados 22 pontos de alagamentos, entre eles na Rua Francis de Castelnau, no bairro de Vila Fanton, na região norte, e na Avenida General Ataliba Leonel, no sentido do bairro, próximo a Avenida Luiz Dumont Villares. Às 18h30, a capital ainda tinha cinco pontos intransitáveis e outros três transitáveis.



O centro, a zona norte, a zona leste e a Marginal do Tietê ficaram em estado de atenção entre 14h30 e 17h50, segundo o CGE. Já as zonas sul e oeste só saíram do estado de atenção às 18h05, segundo o CGE.



O Corpo de Bombeiros recebeu ao menos 56 chamados para queda de árvores. Segundo a corporação, os atendimentos foram feitos na capital e Grande São Paulo.



Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, começam a atuar com forte intensidade na capital paulista, de acordo com imagens do radar meteorológico.



Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões, com potencial para alagamentos, queda de granizo e rajadas de vento.



Trânsito fica complicado na capital



Por causa da chuva, o trânsito ficou complicado na cidade de São Paulo, que chegou a registrar 151 quilômetros de lentidão às 17 horas. Na região da Avenida Paulista, o tráfego também ficou pesado.



A Marginal do Tietê, no sentido da Ayrton Senna, também foi um problema para os motoristas entre a Ponte Freguesia do Ó até a rodovia Presidente Dutra, onde há interdição.