Capital paulista registra alagamento intransitável na zona norte

O temporal que atinge São Paulo na tarde desta quinta-feira, 24, deixa a cidade em estado de atenção para alagamentos, com possibilidade de rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos. Já há registro de um alagamento intransitável na Rua Francis de Castelnau, no bairro de Vila Fanton, na região norte.



Por volta das 15h30, começou a chover muito forte na zona norte da capital paulista. Esta é a região mais afetada, nos bairros de Vila Maria, Limão, Vila Medeiros e Vila Guilherme.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 14h30 entrou em estado de atenção o centro, a zona Norte, a zona Leste e a Marginal do Tietê.



Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, começam a atuar com forte intensidade na capital paulista, de acordo com imagens do radar meteorológico.



Segundo previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões, com potencial para alagamentos, queda de granizo e rajadas de vento.