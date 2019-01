Ministro Marcos Pontes vai a Israel para eventos na área de ciência e tecnologia

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, viaja no período de 26 de janeiro a 2 de fevereiro para Tel-Aviv e Jerusalém (Israel), conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).



Durante a viagem, o ministro irá participar de reuniões com autoridades governamentais das áreas de ciência, tecnologia e inovação daquele país, com dirigentes de instituições de pesquisa e com representantes de infraestruturas de alta tecnologia na área de recursos hídricos.



Marcos Pontes também irá participar da conferência Cybertech 2019 e da 14ª Conferência Espacial Internacional Ilan Ramon, além de visitar a Agência Espacial Israelense.