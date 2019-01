Criminosos queimam caminhão de lixo e tentam incendiar ônibus em ataques no CE

A onda de violência que assola o Ceará já chega ao 20º dia. Desde 2 de janeiro, os atentados afetam a movimentação e a rotina da população de Fortaleza e cidades do interior do Estado. Na madrugada desta segunda-feira, 21, bandidos incendiaram um caminhão de lixo na cidade de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.



Na noite de domingo, 20, criminosos também colocaram gasolina em um ônibus, no Bairro Mondubim, em Fortaleza. Ninguém estava dentro do coletivo. O tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Ceará, ressalta que uma equipe foi acionada para a ocorrência. "Jogaram a gasolina, mas não conseguiram atear fogo. A tentativa de incêndio foi registrada. Fomos acionados para limpar o ônibus. Ninguém ficou ferido", disse.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que 403 suspeitos já foram capturados por envolvimento nos atos criminosos registrados no Ceará.