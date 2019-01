Jovem morre ao tentar proteger a mãe durante assalto no Rio de Janeiro

Um jovem, de 22 anos, morreu na noite de terça-feira, 15, após tentar defender a mãe durante assalto em estabelecimento comercial, em Guaratiba, na zona Oeste do Rio de Janeiro.



Durante os disparos, Matheus Lessa foi baleado no pescoço e não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar do Rio (PMERJ), os criminosos fugiram.



Por volta das 19h30, policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para ocorrência na Rua Francisco Furtado. No local, os militares foram informados que criminosos armados tentaram roubar um estabelecimento comercial e efetuaram disparos. O jovem se jogou em frente a mãe para evitar que ela fosse ferida.



A área foi preservada por equipes do 27°BPM e a perícia foi acionada.