Casal faz arrastão em ônibus e é preso na zona sul de São Paulo

Um casal foi preso durante um assalto dentro de um ônibus na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, dia 15. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o ônibus havia saído do Terminal Santo Amaro e ia para o jardim São Bernardo. Enquanto passava pela Avenida Teotônio Vilela, uma viatura desconfiou que havia algo errado no interior do coletivo.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), os agentes realizaram a abordagem e apreenderam um revólver, uma arma falsa e pertences de sete passageiros que estavam em poder do casal. Os suspeitos foram presos em flagrante e a ocorrência foi registrada como roubo pelo 101º Distrito Policial (DP).