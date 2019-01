Governo enviará comitiva para acompanhar situação de refugiados em Roraima

O governo federal enviará na próxima quinta-feira, 17, uma comitiva de ministros para acompanhar a situação de refugiados venezuelanos em Roraima. Essa vai ser a primeira ação do governo de Jair Bolsonaro no Estado, que faz fronteira com o país vizinho. O presidente já defendeu um endurecimento nas regras para entrada de imigrantes no País.



A ação será comandada pelo Ministério da Defesa. A comitiva, que ficará no Estado nos dias 17 e 18, será composta pelos ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Ricardo Vélez Rodríguez (Educação), Osmar Terra (Cidadania), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Damares Alves (Direitos Humanos).



O governo de Roraima ainda espera o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede socorro financeiro à União e o ressarcimento de ao menos R$ 180 milhões, que teriam sido gastos no atendimento a venezuelanos.



No último dia 9, Bolsonaro usou o Twitter para comentar a situação de imigrantes, afirmando que o governo não vai se recusar a ajudar quem precisa, mas que adotará critérios para dar segurança aos brasileiros e aos estrangeiros que vivem no Brasil.